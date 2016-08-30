Компания "Евраз" не сокращала финансирование новокузнецкого ХК "Металлург"

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Компания "Евраз", являющаяся генеральным спонсором хоккейного клуба "Металлург", не сокращала и не планирует уменьшать объемы финансирования новокузнецкой команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

28 августа новокузнецкий клуб объявил об уходе Николая Соловьева с поста главного тренера команды. После чего бывший наставник заявил ТАСС, что бюджет клуба, рассчитанный на трансферы сократился по сравнению с прошлым сезоном, а также высказал непонимание распределением финансовых средств в новокузнецком клубе и призвал руководство клуба, области и "Евраза" провести встречу по разрешению "накопившихся проблем" команды.

"Евраз" выполняет свои обязательства по отношению к ХК "Металлург" (Новокузнецк) в полном объеме. Компания не сокращала и не планирует сокращать объемы финансирования команды. Все спортивные и операционные вопросы находятся в компетенции руководства клуба", - сообщили представители пресс-службы компании.

На данный момент пост и. о. главного тренера клуба совмещает спортивный директор Валерий Зелепукин. После трех встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) "Металлург" с тремя очками занимает десятое место в Восточной конференции. Ближайший матч в рамках КХЛ новокузнецкий клуб проведет 31 августа на выезде против московского "Динамо".