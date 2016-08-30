Семин: "Локомотив" не ждет возвращения к работе Пашинина к ближайшим турам РФПЛ

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Член тренерского штаба московского "Локомотива" Олег Пашинин вряд ли сможет вернуться к работе к ближайшим матчам команды в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Юрий Семин.

Ранее сообщалось, что 41-летний Пашинин перенес инфаркт. Позже сам специалист опроверг эту информацию, но подтвердил, что оказался в больнице.

"Он сейчас проходит реабилитацию, обследование. Он приступит к работе, когда разрешат врачи. Думаю, что он не сможет вернуться в команду к ближайшим турам", - сказал Семин.

В следующем туре чемпионата России "Локомотив" 10 сентября сыграет с московским "Спартаком".