Футболист "Зенита" Витсель может уйти в "Ювентус" до закрытия трансферного окна

БУХАРЕСТ, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Аксель Витсель все еще может перейти в итальянский "Ювентус". Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, слова которого приводит румынский портал Dolce Sport.

По информации портала Football Italia, "Ювентус" предлагал "Зениту" за Витселя €15 млн, но российский клуб не намерен расставаться с футболистом менее чем за €22 млн. Срок контракта 27-летнего бельгийца с "Зенитом" истекает в конце сезона-2016/17.

"Нам поступило серьезное предложение от английского "Эвертона", но игрок отказался туда переходить. Теперь осталось два дня, чтобы успеть договориться с "Ювентусом", - сказал Луческу.

Также наставник петербургского клуба сообщил об интересе со стороны испанской "Валенсии" к аргентинскому защитнику "Зенита" Эсекьелю Гараю. "Гарай хочет вернуться в Испанию (футболист выступал за мадридский "Реал" и "Расинг" из Сантандера с 2005 по 2011 гг. - Прим. ТАСС), перейти "Валенсию", но клубы не могут договориться о сумме трансфера. За Гарая и Витселя клуб в свое время отдал огромные деньги, с трудом вписавшись в правила финансового fair play. Продажа этих футболистов позволит клубу приобрести кого-то в будущем", - подытожил Луческу.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из португальской "Бенфики", впоследствии он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне он провел за клуб 41 матч в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Гарай выступает за "Зенит" с 2014 года. До этого он с 2011 года играл за португальскую "Бенфику". В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах петербуржцев в различных турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.