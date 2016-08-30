Ростовский губернатор проинформировал Путина о строительстве аэропорта и объектов ЧМ-2018

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Ростовской области Василий Голубев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе строительства нового аэропорта в городе, а также ряда других объектов, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Мне кажется, мы набрали неплохую динамику", - сказал Голубев. "Это касается аэропорта и крупных объектов, связанных с ЧМ-2018. И аэропорт, и стадион строятся точно в соответствии с "дорожной картой", - сообщил он.
По словам губернатора, строительство стадиона идет с опережением графика на два месяца. Что касается аэропорта, то "готовность по федеральной части - порядка 45 процентов, по инвестиционной - 26, по региональной - 28". "Это точно соответствует графику, все объекты аэропорта в эту зиму войдут уже с теплоснабжением", - заверил он президента.
Голубев рассказал, что взлетная полоса аэропорта длиной 3600 метров по состоянию на первое июля текущего года закончена. "Зарезервирована вторая полоса - в развитии, конечно", - отметил он.
"Кроме этого все вопросы инженерной коммуникации сегодня в полном объеме прошли экспертизу", - сообщил глава региона "Рассчитываем, что уже осенью текущего года начнем заниматься благоустройством, как и запланировано", - отметил он.
Голубев также сообщил, что "сегодня мы даже начали заниматься подготовкой к переезду персонала в новый аэропорт, потому что по "дорожной карте" он должен заработать с 1 декабря 2017 года".
"Вне зависимости от спортивных мероприятий новый аэропорт, Вы сами знаете, очень нужен, и не только городу, региону", - подчеркнул Путин.
Губернатор согласился, отметив, что "строительство аэропорта - это новое развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области". Он отметил, что параллельно ведется строительство двух автодорог: со стороны федеральной трассы "Дон" и отдельной новой дороги к северной части Ростова. "Таким образом, зона в районе Ростова, Новочеркасска, города Шахты позволяет нам сегодня рассчитывать на новое развитие этой части Ростовской области, собственно говоря, появляется новая инвестиционная привлекательность у региона", - считает Голубев.
Губернатор заверил президента в том, что финансирование обеспечено в полном объеме.