Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав 31 августа подпишет контракт с "Аланьяспором"

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АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший форвард российского ЦСКА Вагнер Лав 31 августа подпишет контракт с турецким футбольным клубом "Аланьяспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Наш клуб согласовал все условия с "Монако" по переходу бразильского нападающего Вагнера Лава. Футболист сегодня пройдет медосмотр, а завтра подпишет контракт с клубом на 2 года", - говорится в сообщении.
"Вагнер Лав сделает "Аланьяспор" рекламу самым красивым способом. Кроме того, он внесет большой вклад в нашу команду, как многоопытный и большой игрок. Завтра о переходе будет объявлено официально, но мы заключили предварительное соглашение с "Монако", - сказал президент турецкого клуба Хасан Чавушоглу.
Лав выступал за армейский клуб с 2004 по 2013 г., проведя за красно-синих 259 игр и забив в них 124 гола. Вместе с ЦСКА бразилец трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. В составе армейцев Лав стал первым иностранцем, сумевшим забить более 100 мячей за российский клуб.
С января текущего года форвард выступал за "Монако", который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.