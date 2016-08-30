Дождевая вода в "Зенит-Арене" не скапливается во внутренних помещениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Дождевая вода больше не скапливается во внутренних помещениях "Зенит-Арены" и уходит через систему водоотведения, рассказали ТАСС пресс-службе "Метростроя", генерального подрядчика строительства.

"Дождевая вода, которая попадает внутрь арены, больше не скапливается во внутренних помещениях, а уходит по системе водоотведения", - рассказал собеседник агентства. По его словам, такая ситуация будет продолжаться до конца сентября, когда будет смонтирована крыша. "Но уже тот факт, что вода не скапливается, дает нам возможность вести внутренние работы", - уточнил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале августа на строплощадке стадиона уже устраняли затопление после дождей, которое случилось из-за засора ливневой канализации. Тогда в СМИ появились видеоролики, на которых видно, что на разных участках строящегося стадиона образовались затопления.

Администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она также передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд руб., которые не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд руб. из запланированных 5,5 млрд руб.

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд руб. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд руб. - до 39,2 руб.

Как сообщил журналистам главный синоптик Санкт- Петербурга Александр Колесов, лето 2016 года стало самым дождливым в городе за всю историю наблюдений. По его словам, уже есть 395 мм осадков, ожидается превышение 400 мм осадков, чего в Петербурге никогда не наблюдалось. Колесов отметил, что прошлый рекорд был поставлен летом 1998 года, тогда выпало 383 мм осадков. В Санкт-Петербурге постоянные наблюдения за количеством осадков ведутся с 1881 года.