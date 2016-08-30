Байдарочники Подольская и Дьяченко отстранены от участия в международных соревнованиях

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские байдарочники Наталья Подольская и Александр Дьяченко, пропустившие Олимпийские игры, отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ISF). Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.
"Жесткая позиция международной федерации только по двум спортсменам - это Подольская и Дьяченко, - сказал Архипов. - По остальным спортсменам, которые даже не участвовали в Олимпийских играх и были отстранены, таких ограничений нет. К примеру, по тому же Алексею Коровашкову. Они могут и, надеюсь, будут принимать участие в соревнованиях".
Ранее Международная федерация каноэ отстранила байдарочников Александра Дьяченко, Наталью Подольскую и Елену Анюшину, а также каноистов Андрея Крайтора и Алексея Коровашкова от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд отменил это решение лишь для Крайтора и Анюшиной, допустив спортсменов до Игр.