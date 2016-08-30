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Медведев назвал отстранение паралимпийцев РФ верхом несправедливости

Спорт
30 августа, 15:23 UTC+3 ЛИПЕЦК 30, августа. /ТАСС
Глава правительства сравнил ситуацию с принципом неприемлемости уголовной ответственности за невиновно совершенные деяния, который применяется в уголовном праве большинства стран
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение Международного паралимпийского комитета в отношении российских спортсменов верхом несправедливости и совершенно аморальным поступком. "Конечно, это абсолютно несправедливо, верх несправедливости", - заявил он в беседе с пожилыми людьми, которые проживают в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей.

Медведев отметил, что уже обсуждал эту ситуацию с коллегами по правительству и президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава правительства сравнил ситуацию с принципом неприемлемости уголовной ответственности за невиновно совершенные деяния, который применяется в уголовном праве большинства стран. "Наших олимпийцев и наших паралимпийцев лишили возможности участвовать в Олимпиаде без всякой вины, - подчеркнул он. - Потому что в эти все списки попали олимпийцы, вина которых в применении допинга никем не доказана. Вот что самое неприятное".

Медведев отметил, что применение допинга в спорте недопустимо, "но наших-то лишили возможности участвовать, не доказав ничего, на основе коллективного принципа". "Это абсолютно никаким правовым принципам не соответствует. Это полное безобразие", - уверен он.

Медведев заверил, что Россия продолжит бороться за восстановление справедливости в этом вопросе. "Я прочитал вчера, что Паралимпийский комитет собирается лишать их возможности участвовать и на следующей Олимпиаде, которая будет в 2018 году, тоже на базе вот этих совершенно надуманных критериев", - добавил глава правительства. - Но если говорить откровенно, это действие, направленное на развил олимпийского и паралимпийского движения". "Это действия, направленные против нашей страны. Вот именно страны", - подчеркнул он.

Медведев вспомнил, как сам наблюдал соревнования паралимпийцев в Сочи, "когда реально посмотришь, как ребята бьются в самых разных видах спорта, это сильнее чувства, чем от Олимпиады". Он добавил, что эти люди смогли преодолеть себя, поэтому решение Международного паралимпийского комитета премьер считает "совершенно аморальным поступком".

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