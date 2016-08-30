Выборы президента ВФГБК пройдут 30 октября

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) пройдут 30 октября. Об этом ТАСС заявил глава ВФГБК Евгений Архипов.

"Президиум федерации пройдет 29 октября, конференция - 30-го числа. Время для принятия решения (по выдвижению кандидатуры) еще есть, я думаю. Решение зависит от многих моментов, в том числе, от оценки, которую дадут выступлению команды на Олимпийских играх. Я не хочу быть в тягость коллективу", - сказал Архипов.

"Если Минспорт отнесется с пониманием к ситуации - одно дело. А если будет жесткая критика, то незачем прошибать стену лбом, может найтись и более достойный человек", - добавил собеседник агентства.

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ завоевала одну медаль на Играх в Рио-де-Жанейро - бронза на счету Романа Аношкина.

Архипов возглавляет ВФГБК с 2008 года.