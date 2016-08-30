Выборы президента ВФГБК пройдут 30 октября

Трегулова: дар коллекции Центру Помпиду откроет миру актуальное российское искусствоКультура 30 августа, 17:39
Заслуженный отдыхПФР 30 августа, 17:39
Парламент Эстонии не смог избрать президента страныМеждународная панорама 30 августа, 17:38
Академия Н.С. Михалкова завершила отбор слушателей в мастерскиеНовости партнеров 30 августа, 17:35
ЦИК гарантирует, что расходы регионов на организацию видеонаблюдения будут компенсированыПолитика 30 августа, 17:35
ПКР до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства в МПКСпорт 30 августа, 17:33
СМИ: позиции Клинтон в президентской гонке могут ослабнуть из-за скандала с помощницейМеждународная панорама 30 августа, 17:19
Открытие участка салатовой линии метро Москвы значительно снизит загрузку серой веткиМосква 30 августа, 17:19
Службы метро Москвы переведены на усиленный режим работыМосква 30 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Выборы президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) пройдут 30 октября. Об этом ТАСС заявил глава ВФГБК Евгений Архипов.
"Президиум федерации пройдет 29 октября, конференция - 30-го числа. Время для принятия решения (по выдвижению кандидатуры) еще есть, я думаю. Решение зависит от многих моментов, в том числе, от оценки, которую дадут выступлению команды на Олимпийских играх. Я не хочу быть в тягость коллективу", - сказал Архипов.
"Если Минспорт отнесется с пониманием к ситуации - одно дело. А если будет жесткая критика, то незачем прошибать стену лбом, может найтись и более достойный человек", - добавил собеседник агентства.
Сборная России по гребле на байдарках и каноэ завоевала одну медаль на Играх в Рио-де-Жанейро - бронза на счету Романа Аношкина.
Архипов возглавляет ВФГБК с 2008 года.