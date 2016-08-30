"Барселона" купила футболиста "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млн

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Барселона" объявил о приобретении нападающего "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млн. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Также "Валенсия" может получить два миллиона в виде бонусов. Соглашение 23-летнего Алькасера с "Барселоной" рассчитано на пять лет. Сумма отступных в контракте нападающего составляет €100 млн.

Алькасер стал пятым новичком "Барселоны" в это трансферное окно. Этим летом испанский клуб уже подписал французов Самуэля Умтити и Люку Динье, потругальца Андре Гомеша, испанца Дениса Суареса и голландца Яспера Силлиссена.

Алькасер является игроком национальной сборной Испании. В прошлом сезоне он провел за "Валенсию" 46 матчей, забив 15 мячей и отдав 8 голевых передач.