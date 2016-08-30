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"Барселона" купила футболиста "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млн

Спорт
30 августа, 15:37 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 30, августа. /ТАСС
Соглашение нападающего с каталонским клубом рассчитано на пять лет, сумма отступных в контракте форварда составляет €100 млн
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Пако Алькасер

Пако Алькасер

© EPA/Manuel Bruque

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Барселона" объявил о приобретении нападающего "Валенсии" Пако Алькасера за €30 млн. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Также "Валенсия" может получить два миллиона в виде бонусов. Соглашение 23-летнего Алькасера с "Барселоной" рассчитано на пять лет. Сумма отступных в контракте нападающего составляет €100 млн.

Алькасер стал пятым новичком "Барселоны" в это трансферное окно. Этим летом испанский клуб уже подписал французов Самуэля Умтити и Люку Динье, потругальца Андре Гомеша, испанца Дениса Суареса и голландца Яспера Силлиссена.

Алькасер является игроком национальной сборной Испании. В прошлом сезоне он провел за "Валенсию" 46 матчей, забив 15 мячей и отдав 8 голевых передач.

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