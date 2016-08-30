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"Спарта" подписала контракт с футболистом Томашем Росицки

Спорт
30 августа, 16:14 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 30, августа. /ТАСС
Соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на два года
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Томаш Росицки

Томаш Росицки

© Валерий Шарифулин/ТАСC

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Томаш Росицки стал игроком пражского футбольного клуба "Спарта". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на два года.

Росицки уже выступал за "Спарту" с 1998 по 2001 год. Затем на протяжении пяти лет защищал цвета дортмундской "Боруссии", откуда перешел в лондонский "Арсенал", за который сыграл 248 матчей и забил 29 мячей.

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