"Спарта" подписала контракт с футболистом Томашем Росицки

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Томаш Росицки стал игроком пражского футбольного клуба "Спарта". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на два года.

Росицки уже выступал за "Спарту" с 1998 по 2001 год. Затем на протяжении пяти лет защищал цвета дортмундской "Боруссии", откуда перешел в лондонский "Арсенал", за который сыграл 248 матчей и забил 29 мячей.