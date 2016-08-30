Федерация: российские гребцы недосчитались трех золотых медалей на Играх-2016

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ недосчиталась трех золотых медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала вокруг российского спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарке и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Российская команда на Играх-2016 завоевала одну бронзовую награду - Романа Аношкина на байдарке-одиночке на 1000 м. Решение о возможной дисквалификации за употребление допинга молдаванина Сергея Тарновского и передаче бронзовой награды россиянину Илье Штокалову в соревнованиях на каноэ- одиночке на 1000 м будет принято в течение двух месяцев.

"Олимпийские игры были тяжелые, их предваряла сложная подготовка. Это началось задолго до Игр и понеслось как ком с горы, в итоге - доклад (Ричарда) Макларена (главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. - Прим. ТАСС), где фигурировали пятеро наших спортсменов, троих из которых впоследствии допустили (Елену Анюшину, Киру Степанову и Андрея Крайтора). Я не знаю, как к этому относиться, но двое отстраненных спортсменов находились в сильнейших экипажах - Александр Дьяченко должен был выйти вместе с Юрием Постригаем, а Алексей Коровашков - с Ильей Первухиным, плюс Андрей Крайтор, который не смог собраться на дистанции 200 м и занял лишь шестое место. Могу сказать, что мы рассчитывали на этих трех дистанциях на самое высокое место, на золотые медали", - сказал Архипов.

Президент ВФГБК отметил, что решение о возможной передаче бронзовой медали Штокалову не принесет большой радости. Штокалов в заезде каноэ-одиночек на 1000 м финишировал четвертым. "Очень хорошо выступил Штокалов, молодец, это была очень сложная дистанция. Процедура по разбирательству насчет этой медали запущена, там есть своя процедура, это продлится какое-то время, но отмечу, что нет такой большой радости от этой медали, так как мы тоже находимся в такой ситуации, это крайне негативно", - отметил Архипов.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились 21 августа.