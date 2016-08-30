Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) не обладает данными о том, что индийский борец вольного стиля Йогешвар Датт получит серебряную медаль лондонской Олимпиады, поскольку уже ушедший из жизни обладатель этой награды россиянин Бесик Кудухов лишен ее за употребление запрещенных препаратов. Об этом ТАСС сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.
Во вторник о передаче награды сообщил индийский телеканала NDTV.
"Пока у меня нет никаких документов, которые бы подтверждали правоту слов, что медаль может быть отобрана. Я с трудом могу поверить в то, что медаль Бесика, которого уже почти три года нет в живых, могут отобрать и передать другому спортсмену", - сказал Мамиашвили.
По данным телеканала, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком именно препарате идет речь, телеканал не сообщает.
Российский борец Кудухов трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.