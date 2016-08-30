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Уроки по истории чемпионата мира по футболу проведут во всех школах Сочи

Спорт
30 августа, 16:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, августа. /ТАСС
"Также школьникам расскажут о волонтерской программе чемпионата", - сообщили ТАСС в мэрии города
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СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. Все школьники Сочи побывают 1 сентября на уроках, посвященных истории Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

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"В рамках первого классного часа во всех школах города Сочи во всех классах детям расскажут о проведении в городе Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Также школьникам расскажут о волонтерской программе чемпионата", - пояснили в мэрии.

По данным ведомства, 1 сентября 70 учебных заведений откроют свои двери для около 35 тысяч школьников, из которых 7 тысяч - первоклассники.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В настоящее время известны семь участников турнира из восьми. В нем сыграют сборные России (на правах хозяйки), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы - 2016), Австралии (победитель Кубка Азии - 2015), Чили (победитель Кубка Америки - 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ - 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК - 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, который пройдет в январе-феврале 2017 года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

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