"Динамо" сыграет с "Габалой" в первом раунде Юношеской лиги УЕФА

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ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Динамо" сыграет с азербайджанской "Габалой" в первом раунде Юношеской лиги УЕФА. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла швейцарском Ньоне.
Первый матч пройдет 28 сентября в Габале, ответная встреча состоится 19 октября в Москве.
При удачном исходе "Динамо" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния израильского "Маккаби" из Хайфы и белорусского "Шахтера" из Солигорска. Матчи этой стадии турнира пройдут 2 и 23 ноября.
"Динамо" в турнире следует по так называемому "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп совпадает с составом участников квартетов отборочного этапа взрослой Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московский ЦСКА и "Ростов".