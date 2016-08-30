"Динамо" сыграет с "Габалой" в первом раунде Юношеской лиги УЕФА

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Динамо" сыграет с азербайджанской "Габалой" в первом раунде Юношеской лиги УЕФА. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 28 сентября в Габале, ответная встреча состоится 19 октября в Москве.

При удачном исходе "Динамо" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния израильского "Маккаби" из Хайфы и белорусского "Шахтера" из Солигорска. Матчи этой стадии турнира пройдут 2 и 23 ноября.

"Динамо" в турнире следует по так называемому "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп совпадает с составом участников квартетов отборочного этапа взрослой Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московский ЦСКА и "Ростов".