Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы двум новозеландским спортсменам

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, перераспределенные в результате отстранения сборной России, переданы двум новозеландским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Новой Зеландии.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Сообщается, что лицензии получили каноист Скотт Мартлью и велогонщик Фрэйзер Шарп. В результате общее количество новозеландских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де- Жанейро возросло до 31.

Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы команде США. Американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов и будет самой многочисленной. Заявка США на Игры в Рио-де-Жанейро является крупнейшей в истории страны. Кроме того, 9 лицензий получила команда Австралии.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.