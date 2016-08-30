Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы двум новозеландским спортсменам

Спорт
30 августа, 16:50 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 30, августа. /ТАСС
Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы команде США
Материал из 1 страницы
© Ryan Pierse/Getty Images

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, перераспределенные в результате отстранения сборной России, переданы двум новозеландским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Новой Зеландии.

Смотрите также
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Сообщается, что лицензии получили каноист Скотт Мартлью и велогонщик Фрэйзер Шарп. В результате общее количество новозеландских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де- Жанейро возросло до 31.

Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы команде США. Американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов и будет самой многочисленной. Заявка США на Игры в Рио-де-Жанейро является крупнейшей в истории страны. Кроме того, 9 лицензий получила команда Австралии.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

Смотрите также

Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы девяти австралийским атлетам
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
МПК планирует равномерно перераспределить лицензии российских спортсменов на Игры-2016

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама