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УЕФА обсудит изменение времени начала матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19

Спорт
30 августа, 16:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
"Изменения дали бы любителям футбола больше возможностей для просмотра матчей и увеличили бы прибыль от продажи прав на телетрансляции", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА
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© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит изменение времени начала матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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В нынешнем сезоне матчи Лиги чемпионов начинаются в 20:45 по центральноевропейскому времени (22:45 мск).

"УЕФА изучит возможность назначить два времени начала матчей - 19:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени (21:00 и 23:00 мск). Эти изменения дали бы любителям футбола больше возможностей для просмотра матчей и увеличили бы прибыль от продажи прав на телетрансляции. Ни одно решение по этому вопросу пока не принято. Эта тема станет предметом обсуждения в будущем", - говорится в сообщении.

Ранее УЕФА принял ряд изменений, касающихся формата Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19. В частности, представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. Гарантированное место на групповом этапе получит победитель прошедшей Лиги Европы. Также изменения предполагают увеличение финансовых выплат клубам.

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