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ПКР до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства в МПК

Спорт
30 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
"ПКР обратился в МПК на этот счет и ждет реакции", - говорится в сообщении пресс-службы комитета
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Владимир Лукин

Владимир Лукин

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом говорится в заявлении президента ПКР Владимира Лукина, которое приводится на сайте организации.

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Выполнение критериев позволит российским паралимпийцам выступить на Играх-2018

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года. Во вторник ПКР в письме призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заявил, что отстранение сборной России распространяется и на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

"Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в ответ на заявление Международного паралимпийского комитета по участию российской сборной в Паралимпийских играх 2018 года сообщает, что Паралимпийский комитет России до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства ПКР в МПК, кроме размещенного раннее извлечения из уведомления. ПКР обратился в МПК на этот счет и ждет реакции", - говорится в сообщении.

В среду президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС о том, что МПК не предъявил критериев восстановления членства, но ПКР направил запрос в организацию по этому вопросу.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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