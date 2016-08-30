Четвертый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 7 по 15 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четвертый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, состоится с 7 по 15 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй - в сентябре 2015-го, третий - в апреле 2016-го.

"В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018 - в Москве (стадион "Лужники"), Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде. В Калининграде с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира по футболу (в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Москве (стадион "Спартак"), Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита - не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.