Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четвертый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 7 по 15 сентября

Спорт
30 августа, 17:59 дата обновления: 30 августа, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018"
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Четвертый операционный визит делегации Международной федерации футбола (ФИФА) на российские стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, состоится с 7 по 15 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй - в сентябре 2015-го, третий - в апреле 2016-го.

"В рамках визита, который пройдет с 7 по 15 сентября, делегация посетит стадионы в пяти городах-организаторах матчей ЧМ-2018 - в Москве (стадион "Лужники"), Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде. В Калининграде с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира по футболу (в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Москве (стадион "Спартак"), Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита - не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий", - говорится в сообщении.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 

Смотрите также

Строительные профсоюзы и ФИФА подписали меморандум об условиях труда на стадионах ЧМ-2018
Мутко: Россия делает ЧМ-2018 для себя, но это не ее проект, а ФИФА
Сорокин: четвертый операционный визит ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет в начале сентября
Виталий Мутко: ФИФА заявляет, что оснований отбирать у России ЧМ-2018 нет

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
4
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
США назначали награду за информацию о бывшем омоновце из Таджикистана, вступившем в ИГ
Темы дня
Реклама