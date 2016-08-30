Лавров: РФ поднимет в ООН вопрос по поводу отстранения от Игр российских паралимпийцев

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СЕЛО ПЕСЧАНОЕ (Республика Крым), 30 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Россия поставит в ООН вопрос по поводу отстранения паралимпийской сборной страны от участия в Играх в 2016 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы все знаете про решение Международного паралимпиийского комитета (МПК) по отстранению всей нашей сборной и от нынешней Паралимпиады, и от зимней Паралимпиады в 2018 году, - сказал Лавров. - Те, кто принимал это решение, должны понести за это ответ. Моральный как минимум".
"Мы этого так не оставим. И суды запустили процедуры, и в ООН мы будем осуждать подобные действия, потому что они нарушили принцип, который Генассамблея ООН одобрила: спорт вне политики, спорт не может быть областью, где применяется дискриминация любого рода, а здесь явно дискриминация по национальному признаку", - подчеркнул министр.
"Эти люди не ведают, что творят. А может, и наоборот", - добавил глава МИД РФ.
МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.