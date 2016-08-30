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Первый китайский клуб в КХЛ "Куньлунь Ред Стар" представлен в Пекине

Спорт
30 августа, 18:05 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
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ПЕКИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Презентация первого китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" состоялась во вторник в столице КНР. Мероприятие с участием игроков, тренеров и менеджеров клуба прошло в Доме народных собраний (здание парламента) в центре Пекина.

Как отметил во время своего выступления на презентации чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов, Россия и Китай активно развивают двустороннее сотрудничество в сфере спорта. "25 июня 2016 года в присутствии лидеров двух наших стран - Китая и России - был подписан, не побоюсь этого слова, исторический документ между КХЛ и хоккейным клубом "Куньлунь Ред Стар" о выступлении команды в чемпионате КХЛ начиная с сезона-2016/2017", - сказал он.

"И вот совсем скоро, 5 сентября, в Пекине состоится первая домашняя игра клуба в этом чемпионате. Команда "Куньлунь" примет у себя "Адмирал" из Владивостока. Впервые в истории китайского хоккея клуб примет участие в играх регулярной международной хоккейной лиги", - указал дипломат. "До исторического матча всего одна неделя, остается пожелать спортсменам удачи, а болельщикам - зрелищной игры", - резюмировал Денисов.

"Уже послезавтра (1 сентября. - Прим. ТАСС) наша команда в Хабаровске сыграет первый официальный матч в КХЛ. Для нас это, несомненно, очень волнительное и большое событие", - отметил главный тренер "Куньлунь Ред Стар", российский специалист Владимир Юрзинов-младший.

"Мы все надеемся, что первый клуб КХЛ в Китае даст толчок развитию и детского спорта, надеемся, что нашу команду полюбят болельщики", - сказал наставник команды.

"Куньлунь Ред Стар" в этом сезоне дебютирует в КХЛ в качестве первого китайского клуба, команда была принята в состав участников лиги в конце июня. Первый официальный матч команда проведет 1 сентября в гостях с хабаровским "Амуром". В составе клуба собраны хоккеисты из Китая, России, Финляндии, Канады, США, Словакии и Франции.

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