БК "Красный Октябрь" не примет участия в сезоне-2016/17 Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Волгоградский баскетбольный клуб "Красный Октябрь" уведомил Единую лигу ВТБ о выходе из турнира. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"30 августа БК "Красный Октябрь" направил в лигу письмо, в котором уведомил о выходе из турнира", - говорится в сообщении.