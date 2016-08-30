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Адвокаты президента УЕФА Платини требуют мотивировочную часть решения о его отстранении

Спорт
30 августа, 18:39 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, августа. /ТАСС
Юристы просят суд предоставить обоснование приговора "как можно скорее", поскольку после вынесения приговора прошло уже слишком много времени
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ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Адвокаты президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, отстраненного от футбольной деятельности за финансовые махинации, потребовали от Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне мотивировочную часть решения. Об этом сообщает агентство AFP.

Юристы просят суд предоставить обоснование приговора "как можно скорее", поскольку после вынесения приговора прошло уже слишком много времени.

Платини в конце декабря прошлого года был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола (ФИФА) от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для для этого решения стал перевод на тот момент президентом ФИФА Йозефом Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств организации на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его дисквалификацию до шести лет.

9 мая КАС частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив срок его отстранения от футбольной деятельности еще на два года. После этого француз заявил, что покинет пост президента УЕФА и продолжит отстаивать свое честное имя в швейцарских судах. Выборы нового президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Там же будет официально объявлено об уходе с поста Платини, который руководил организацией с 2007 года.

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