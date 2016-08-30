Чемпион ОИ-1992 встретился с девочкой, которая нашла украденную у него медаль

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года в гребном слаломе в каноэ-двойках американец Джо Джекоби встретился и поблагодарил семилетнюю девочку, которая нашла в куче мусора и вернула спортсмену украденную у него золотую медаль. Об этом сообщает телеканал ABC.

7 июня преступники ограбили машину Джекоби, украв в том числе золотую олимпийскую медаль. Несколькими неделями позднее семилетняя девочка Хлоя Смит нашла ее в куче мусора и вернула награду спортсмену. В понедельник Джекоби приехал в школу к первокласснице, чтобы лично поблагодарить ее за этот поступок.

"Я хочу сказать спасибо Хлое за ее характер, за то, что она поступает правильно, - заявил Джекоби, выступая перед классом девочки. - Я думаю, иногда мы не оцениваем по достоинству выбор, который делают семилетние дети и влияние, которое они оказывают на все общество".