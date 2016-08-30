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МОК не подтвердил лишение медали ОИ российского борца Кудухова

Спорт
30 августа, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что после обнаружения в допинг-пробе Кудухова запрещенных препаратов его медаль будет передана индийцу Йогешвару Датту
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Бесик Кудухов

Бесик Кудухов

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопрос лишения российского борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года решится после перепроверки допинг- проб. Об этом ТАСС заявила руководитель отдела по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро, которая, таким образом, не подтвердила сообщения СМИ о лишении Кудухова награды.

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Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что после обнаружения в допинг-пробе Кудухова запрещенных препаратов его медаль будет передана индийцу Йогешвару Датту.

"В настоящий момент продолжается перепроверка допинг- проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Международный олимпийский комитет сообщит необходимую информацию после завершения всех дисциплинарных процедур", - сказала Моро.

По данным телеканала, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком именно препарате идет речь, телеканал не сообщает.

Российский борец Кудухов трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.

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