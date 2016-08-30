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Источник: нападающий ФК "Рубин" Портнягин перешел в "Локомотив"

Спорт
30 августа, 18:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
В составе "Рубина" Портнягин провел 56 матчей и забил 17 голов
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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий футбольного клуба "Рубин" Игорь Портнягин подписал контракт с московским "Локомотивом". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к футболисту.

"Портнягин подписал контракт с "Локомотивом". Срок соглашения рассчитан на 3 года. "Локомотив" заплатил "Рубину" сумму отступных 3 млн евро", - сказал собеседник агентства.

Официальный комментарий получить пока не удалось.

В составе "Рубина" Портнягин провел 56 матчей и забил 17 голов. В 2015 году нападающий вызывался в сборную России.

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