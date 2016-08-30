БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник ЦСКА Василий Березуцкий будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Турции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Завтра Березуцкий выведет команду на поле (с капитанской повязкой). То, что он сегодня на пресс-конференции, значит, в первую очередь, то, что он - заслуженный футболист", - сказал Черчесов.

34-летний Березуцкий являлся капитаном сборной России на чемпионате мира 2014 года, а также в двух матчах чемпионата Европы 2016 года (с англичанами и словаками). В общей сложности он провел за национальную команду 98 матчей, что является третьим результатом в истории российской сборной после Виктора Онопко (109) и Сергея Игнашевича (120).

Сборная России в среду в Анталье проведет товарищеский матч с командой Турции (начало - 21:15 мск). Данная игра станет первой для Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.