Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента Татарстана

КАЗАНЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Жеребец врио главы Чечни Рамзана Кадырова выиграл скачки в Казани на приз президента Татарстана, призовой фонд составил 3 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель Международного конно-спортивного комплекса (МКСК) "Казань" Дина Галямшина.

"Скачки на приз президента Татарстана выиграл жеребец Си Коуд под управлением мастер-жокея Хамзата Улубаева, - сказала Галямшина. - Жеребец 2011 года рождения принадлежит Рамзану Кадырову, приз составил 3 млн рублей".

Скачки на приз президента Татарстана традиционного проводятся в Казани 30 августа в День Республики Татарстан. В скачках приняли участие 10 лошадей, второе место занял жеребец Сирт, также принадлежащий Рамзану Кадырову, третьим пришел жеребец Год Дрим, принадлежащий спортивному клубу "Тимерхан" из Татарстана. Дистанция заезда составляла 2,4 тыс. метров.

МКСК "Казань" является одним из крупнейших в Европе и не имеет аналогов в России. Общая площадь комплекса составляет 91,1 га, спортивно- демонстрационная зона включает закрытую трибуну на 4 тыс. мест и открытую трибуну на 2 тыс. человек. Ипподромное поле состоит из скаковой дорожки длиной 1,8 тыс. метров и беговой дорожки с виражами длиной 1,6 тыс. метров. Учебно-тренировочная зона состоит из ипподромного поля и манежа для занятий конным спортом, здесь же расположены конкурное поле площадью 100 на 150 метров и два выездковых поля.