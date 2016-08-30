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Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой Турции

Спорт
30 августа, 19:10 дата обновления: 30 августа, 19:33 UTC+3 БЕЛЕК корр. ТАСС, Илья Андреев
Главный тренер сборной России также заявил, что его подопечные сыграют максимально оптимальным составом
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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев с большой долей вероятности не примет участия в товарищеском матче с командой Турции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Игрок ЦСКА Дзагоев получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа в Томске и завершился победой московской команды со счетом 1:0.

"Большая вероятность того, что Дзагоев в завтрашней игре не примет участия, мы не хотим рисковать. Мышца - капризная штука", - сказал Черчесов.

Черчесов также сообщил, что его команда сыграет с турками максимально оптимальным составом.

"Мы никого просматривать не собираемся. На завтра собираемся подобрать максимально оптимальный состав. Сегодня еще будет тренировка, еще были тесты, отсюда и будем исходить", - сказал Черчесов.

Тренер подчеркнул, что сборную России ждет серьезный соперник. "У турков нет некоторых игроков, которые играли в основе на Евро. Видимо, там тоже идет какая-то перестройка. Сборная хорошего европейского уровня, мы ждем серьезную игру", - заявил он.

На вопрос, готов ли он пересмотреть свою историю взаимоотношений с полузащитником "Динамо" Игорем Денисовым, Черчесов сказал: "Ответ вы мой, наверное, уже знаете. Принцип у меня такой, что я говорю только о тех футболистах, которые рядом со мной, а что касается тех, кого нет, то у всех есть шанс. Пожалуйста, доказывайте свою состоятельность".

Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел в 2015 году, когда специалист возглавлял "Динамо". Полузащитник не был вызван в сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Ганы (6 сентября, Москва).

Матч между сборными Турции и России пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена" (начало - 21:15 мск). Данная игра станет первой для Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.

Отношения с Турцией

Сборная России в Турции разместилась недалеко от Антальи - в Белеке. По словам Черчесова, команду очень хорошо встретили. "Мы рады, что все налаживается, нас хорошо встретили. Надеюсь, завтра будет полный стадион, а неурядиц, которые иногда встречаются в большой политике, больше не будет и мы (Россия и Турция) будем дружить", - сказал специалист.

Черчесов не видит проблемы в том, что отель, в котором остановилась сборная России, находится далеко от стадиона, где пройдет матч. "Здесь нас ничего не отвлекает", - сказал он.

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