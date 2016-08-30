Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой Турции

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атакМеждународная панорама 30 августа, 19:29
Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себеСпорт 30 августа, 19:22
Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой ТурцииСпорт 30 августа, 19:10
В Швейцарии найдены обломки военного самолетаПроисшествия 30 августа, 19:03
Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента ТатарстанаСпорт 30 августа, 19:01
Василий Березуцкий будет капитаном сборной РоссииСпорт 30 августа, 19:00
Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССРНовости Архангельской области 30 августа, 18:59
В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полицииПроисшествия 30 августа, 18:57
ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"Экономика и бизнес 30 августа, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев с большой долей вероятности не примет участия в товарищеском матче с командой Турции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Игрок ЦСКА Дзагоев получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа в Томске и завершился победой московской команды со счетом 1:0.
"Большая вероятность того, что Дзагоев в завтрашней игре не примет участия, мы не хотим рисковать. Мышца - капризная штука", - сказал Черчесов.
Черчесов также сообщил, что его команда сыграет с турками максимально оптимальным составом.
"Мы никого просматривать не собираемся. На завтра собираемся подобрать максимально оптимальный состав. Сегодня еще будет тренировка, еще были тесты, отсюда и будем исходить", - сказал Черчесов.
Тренер подчеркнул, что сборную России ждет серьезный соперник. "У турков нет некоторых игроков, которые играли в основе на Евро. Видимо, там тоже идет какая-то перестройка. Сборная хорошего европейского уровня, мы ждем серьезную игру", - заявил он.
На вопрос, готов ли он пересмотреть свою историю взаимоотношений с полузащитником "Динамо" Игорем Денисовым, Черчесов сказал: "Ответ вы мой, наверное, уже знаете. Принцип у меня такой, что я говорю только о тех футболистах, которые рядом со мной, а что касается тех, кого нет, то у всех есть шанс. Пожалуйста, доказывайте свою состоятельность".
Конфликт между Черчесовым и Денисовым произошел в 2015 году, когда специалист возглавлял "Динамо". Полузащитник не был вызван в сборную для подготовки к матчам с командами Турции и Ганы (6 сентября, Москва).
Матч между сборными Турции и России пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена" (начало - 21:15 мск). Данная игра станет первой для Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.
Сборная России в Турции разместилась недалеко от Антальи - в Белеке. По словам Черчесова, команду очень хорошо встретили. "Мы рады, что все налаживается, нас хорошо встретили. Надеюсь, завтра будет полный стадион, а неурядиц, которые иногда встречаются в большой политике, больше не будет и мы (Россия и Турция) будем дружить", - сказал специалист.
Черчесов не видит проблемы в том, что отель, в котором остановилась сборная России, находится далеко от стадиона, где пройдет матч. "Здесь нас ничего не отвлекает", - сказал он.