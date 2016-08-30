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Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себе

Спорт
30 августа, 19:22 UTC+3 БЕЛЕК корр. ТАСС, Илья Андреев
"После Евро хочется изменить отношение к сборной, а сделать это можно только победами и полной самоотдачей на поле", - заявил капитан сборной страны
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себе, которое было испорчено после неудачного выступления на чемпионате Европы 2016 года. Об этом на пресс-конференции заявил капитан сборной России Василий Березуцкий.

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"Настроение нормальное, состояние вроде неплохое. После Евро хочется изменить отношение к сборной, а сделать это можно только победами и полной самоотдачей на поле", - сказал Березуцкий.

Ранее многолетний партнер Березуцкого по ЦСКА и сборной Сергей Игнашевич заявил, что в национальную команду целесообразнее вызывать не его, а более молодых игроков. На вопрос, как он относится к отсутствию Игнашевича в сборной, Березуцкий ответил: "Ничто не вечно, наверное, и меня это ждет (завершение карьеры в сборной). Но я не чувствую дискомфорта (в связи с отсутствием Игнашевича), ведь всех ребят, вызванных в сборную, знаю хорошо".

В Анталье пройдет товарищеский матч между сборными России и Турции (начало - 21:15 мск). Данная игра станет первой для Станислава Черчесова в качестве главного тренера российской сборной.

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