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Маркин: высокий уровень безопасности играет в пользу России как хозяйки ЧМ по футболу

Спорт
30 августа, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
"Никто на Западе не станет резать "несушку золотых яиц". Даже перенос в другую страну - это огромные расходы для ФИФА без гарантий успеха", - заявил официальный представитель СК РФ
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Высокий уровень безопасности играет в пользу России как хозяйки чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Такое мнение высказал официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в своей авторской статье "Неспортивный" наезд", опубликованной на сайте "Российской газеты".

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Он уверен, что проведение чемпионата мира по футболу в России никто не отменит. "Никто на Западе не станет резать "несушку золотых яиц". Даже перенос в другую страну - это огромные расходы для ФИФА без гарантий успеха. А кроме того, нет никаких резонов и рычагов давления", - написал Маркин.

Он пояснил, что допинговая тема не влияет на место проведения. "Но могут быть потери доходов от нераспроданных билетов... Тема безопасности, наоборот, сегодня играет в пользу России как страны с самой отмобилизованной антитеррористической системой, - подчеркнул Маркин. - Где еще безопаснее, в Европе что ли?".

Представитель СК обратил внимание на то, что и Олимпиада, и чемпионат по футболу - это не только большой спорт, но и большой бизнес вокруг него. "Этот баланс расходов и доходов зависит от тех, кто пишет правила игр. Так что неспортивный "наезд" на Россию - это, прежде всего, драка между западными конкурентами, стоящими за МОК и за WADA, за право влиять на правила", - считает Маркин.

Вместе с тем он уверен, что "обострение темы отмены ЧМ-2018 - это игра на нервах, чтобы инвесторы, свои и чужие, не спешили вкладывать в российские города и регионы", хотя это объективно выгодно, потому что и после чемпионата эти города будут популярными центрами туризма. "Для России именно такое развитие регионов - главная задача, как и на Играх в Сочи-2014. Нужно самим диктовать повестку дня и самим воплощать ее", - пишет представитель СК.

При этом он призвал к конструктивной критике ошибок при подготовке к ЧМ-2018 или по другим проектам. "Она должна быть эффективной, а не той бессмысленной истерикой прозападных агитаторов... Нет сомнений, что и все два года до футбольного чемпионата в такого рода средствах массовой агитации будет идти свой не объявленный, но хорошо отлаженный "чемпионат по глумлению". Есть в этом "чемпионате" и свои внешние арбитры, и заслуженные тренеры- главреды, есть и щедрые спонсоры", - указал Маркин.

В связи с этим он предложил "учредить "чемпионат позитива". "В стране в сотни раз больше честных журналистов, сотрудников пресс-служб, да и просто бизнеса, заинтересованного в развитии внутреннего туризма, в раскрытии позитивного потенциала наших регионов и городов. Даже если две-три крупные компании с филиалами в регионах проведут свой открытый конкурс на лучшие материалы о наших истории, культуре и красоте природы - это уже будет достаточный задел для такого "чемпионата любви к Родине", большой и малой", - пояснил Маркин, отметив, что лично "готов быть играющим тренером в любой волонтерской команде".

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