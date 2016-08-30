Тренер: сборная Турции выбрала в качестве соперника команду РФ ради дружбы между странами

БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная Турции по футболу выбрала в качестве соперника по товарищескому матчу перед началом отборочного этапа чемпионата мира 2018 года российскую команду ради дружбы между государствами. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер турецкой команды Фатих Терим.

Матч между сборными Турции и России пройдет 31 августа в Анталье на стадионе "Анталья-Арена" (начало в 21:15 мск).

"Очевидно, что у нас очень сложная группа (в отборочном этапе чемпионата мира - 2018). Сейчас мы сыграем со сборной России. Сначала я думал провести матч с командой, у которой более простая техника. Но в течение двух ближайших лет нам предстоят тяжелые игры, и мы выбрали Россию ради нашей дружбы", - сказал Терим.

Сборная Турции в отборочном этапе чемпионата мира сыграет с командами Хорватии, Исландии, Украины, Финляндии и Косова. Первая игра турецкой команды пройдет против команды Хорватии 5 сентября.