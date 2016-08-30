CAS: отстранение ПКР послужит процессу восстановления общественного доверия к организации

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) послужит процессу восстановления общественного доверия к организации. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне об отклонении апелляции ПКР.

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де- Жанейро. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2016 года. Таким образом, сборная России не выступит на Играх в Бразилии.

"Российские структуры, ответственные за допинговую систему, использовали ПКР для допуска спортсменов, принимавших допинг, к участию в соревнованиях. Благодаря приостановлению членства ПКР эта возможность была подорвана. Кроме того, эта мера является мощным сигналом для восстановления общественного доверия. Суд не получил иных предложений, которые бы в ближайшем будущем могли сравнительно эффективно восстановить равные условия (для всех паралимпийцев), повлиять на последующие изменения и восстановить общественное доверие", - говорится в заявлении CAS.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В документе отмечается, что МПК имел в своем распоряжении "надежную информацию от профессора Макларена, которая основывалась не только на данных его отчета, но и на дополнительных сведениях, которые поступили в организацию позднее".

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.