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Футболист сборной России Алан Дзагоев тренируется по индивидуальной программе

Спорт
30 августа, 20:28 UTC+3 БЕЛЕК корр. ТАСС, Илья Андреев
Остальные игроки, вызванные для подготовки к товарищеским матчам с командами Турции и Ганы, занимаются в общей группе
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БЕЛЕК /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист сборной России Алан Дзагоев тренируется по индивидуальной программе, в том время как остальные игроки, вызванные для подготовки к товарищеским матчам с командами Турции и Ганы, занимаются в общей группе. Тренировка проходит в Белеке.

Матч между сборными России и Турции состоится в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена", начало - 21:15 мск. С командой Ганы россияне встретятся 6 сентября в Москве. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие Дзагоева в матче с турками маловероятно.

26-летний Дзагоев получил травму в матче пятого тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа в Томске и завершился победой московской команды со счетом 1:0.

Состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"); защитники Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба - "Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив", Москва); полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба - "Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит"); нападающие Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар"). Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе были приглашены защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Емельянов.

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