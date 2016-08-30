Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Касаткина, "посеянная" на турнире под 23-м номером, уступила китаянке Ван Цян со счетом 4:6, 6:2, 2:6.

Хачанов вышел во второй круг

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

В первом круге Хачанов одержал победу над итальянцем Томасом Фаббиано со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:3. В следующем раунде соперником россиянина станет японец Кэи Нисикори, "посеянный" на турнире под шестым номером.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.