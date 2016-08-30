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Сборная России по паралимпийской выездке отказалась выступить на Играх-2016 под флагом IPC

Спорт
30 августа, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее IPC принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Паралимпийская сборная России по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) отказалась от теоретической возможности принять участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета (IPC). Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Федерации конного спорта России.

7 августа IPC принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2016 года. На данный момент сборная России не может выступить на Играх в Бразилии.

"После обсуждения командой было принято решение об отказе участия российской сборной по паралимпийской выездке в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета, - говорится в заявлении. - Все спортсмены и тренеры сборной однозначно заявляют, что, несмотря на то, что участие в Паралимпийских играх было нашей целью и мечтой всей жизни и нам впервые в истории паралимпийского конного спорта России удалось попасть на Игры в командном зачете, у на есть национальная гордость. Мы - россияне! У нас есть страна, в которой мы родились, выросли, в которой тренируемся и за которую мы выступаем, и только благодаря которой мы имеем возможность выступать на столь высоком уровне".

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

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