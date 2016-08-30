Немецкий "Шальке" объявил об аренде футболиста Коноплянки

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной Украины и испанского футбольного клуба "Севилья" Евгений Коноплянка на правах аренды перешел в немецкий "Шальке". Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Гельзенкирхена.

Аренда 26-летнего игрока рассчитана на один сезон и предусматривает право выкупа. В немецкой команде Коноплянка будет выступать под 11-м номером.

Коноплянка перешел в "Севилью" в июле 2015 года из днепропетровского "Днепра". Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Коноплянка в составе "Севильи" выиграл Лигу Европы.

Всего он провел 54 матча за "Севилью" и отметился девятью забитыми мячами. В составе сборной Украины Коноплянка сыграл в 56 встречах и забил 13 голов.