Виталия Дьяченко не вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге Дьяченко уступила представительнице Швейцарии Тимее Бачински, "посеянной" на турнире под 15-м номером, со счетом 1:6, 1:6.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.