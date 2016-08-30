Виталия Дьяченко не вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Дьяченко уступила представительнице Швейцарии Тимее Бачински, "посеянной" на турнире под 15-м номером, со счетом 1:6, 1:6.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.