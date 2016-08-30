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ЦСКА обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
30 августа, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В Западной конференции ЦСКА после четырех матчей лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский (30-я минута), Бад Холлоуэй (37, 40) и Денис Денисов (45). У проигравших отличился Игорь Полыгалов (57).

В Западной конференции ЦСКА после четырех матчей лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков. "Нефтехимик" в Восточной конференции после трех игр с двумя очками идет на 12-м месте.

В следующем матче ЦСКА 1 сентября дома сыграет с казанским "Ак Барсом", "Нефтехимик" в тот же день на выезде проведет матч против череповецкой "Северстали".

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