"Ак Барс" обыграл СКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ

Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADAСпорт 30 августа, 23:21
Полиция оцепила дом певца Криса Брауна в КалифорнииПроисшествия 30 августа, 23:00
Немецкий "Шальке" объявил об аренде футболиста КоноплянкиСпорт 30 августа, 21:46
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГМеждународная панорама 30 августа, 21:41
Собянин: пассажиры смогут месяц бесплатно ездить по МЦКМосква 30 августа, 21:36
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФОбщество 30 августа, 21:32
Около 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогодыПроисшествия 30 августа, 21:06
Объявлены направления тем выпускных сочинений 2016 годаОбщество 30 августа, 20:40
Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой водеСпорт 30 августа, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над санкт-петербургским СКА в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Ак Барса" заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (седьмая минута), Василий Токранов (девятая минута), Андрей Попов (девятая минута), Владимир Ткачев (11) и Максим Лазарев (23). У СКА отличились Вадим Шипачев (четвертая минута), Сергей Широков (28), Никита Гусев (36) и Павел Дацюк (55, 60).
В серии буллитов победу одержали хоккеисты команды из Казани - 2:1. В составе победителей послематчевые броски реализовали Ткачев и Артем Лукоянов. У проигравших отличился Гусев.
В Восточной конференции "Ак Барс" после четырех матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав шесть очков, СКА в Западной конференции идет на четвертом месте с восемью очками.
В следующем матче "Ак Барс" 1 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, СКА 2 сентября дома примет тольяттинскую "Ладу".