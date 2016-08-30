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"Ак Барс" обыграл СКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
30 августа, 22:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, августа. /ТАСС
Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над санкт-петербургским СКА в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе "Ак Барса" заброшенными шайбами отметились Иржи Секач (седьмая минута), Василий Токранов (девятая минута), Андрей Попов (девятая минута), Владимир Ткачев (11) и Максим Лазарев (23). У СКА отличились Вадим Шипачев (четвертая минута), Сергей Широков (28), Никита Гусев (36) и Павел Дацюк (55, 60).

В серии буллитов победу одержали хоккеисты команды из Казани - 2:1. В составе победителей послематчевые броски реализовали Ткачев и Артем Лукоянов. У проигравших отличился Гусев.

В Восточной конференции "Ак Барс" после четырех матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав шесть очков, СКА в Западной конференции идет на четвертом месте с восемью очками.

В следующем матче "Ак Барс" 1 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, СКА 2 сентября дома примет тольяттинскую "Ладу".

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