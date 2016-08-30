Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на саммите в Копенгагене. Об этом сообщает "Би-би-си".

Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. Нынешний глава организации Крейг Риди является также вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Также участники саммита предложили: отделить от организаций следственные, тестирующие и менеджерские функции, чтобы "предотвратить конфликт интересов, когда перед организацией поставлена задача поощрять и контролировать себя"; внести изменения в кодекс WADA, включающие принятие четких санкций для крупномасштабных диверсий антидопинговой системы; увеличить возможности WADA для расследований и наложения санкций за несоблюдение кодекса организации; усилить WADA за счет дополнительных инвестиций в организацию.

Лидеры антидопинговых агентств также озвучили предложения усилить ответственность Международного олимпийского комитета в сфере обеспечения безопасности для информаторов WADA Юлии Степановой и ее мужа Виталия.

Предложения были сформированы и одобрены лидерами антидопинговых агентств из Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Сингапура, Швейцарии, Великобритании и США, а также Института национальных антидопинговых организаций.