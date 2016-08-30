Боксеры Дунайцев и Никитин получили квартиры за "бронзу" на ОИ-2016

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БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро, боксеры Виталий Дунайцев и Владимир Никитин во вторник получили ключи от новых квартир. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Старого Оскола Белгородской области, подарки боксерам сделаны по инициативе властей при поддержке местных строительных компаний.
"Призеров Игр ожидал сюрприз: по инициативе администрации Старооскольского городского округа и при поддержке бизнеса Виталию Дунайцеву и Владимиру Никитину вручили ключи от однокомнатных квартир", - уточнили в мэрии Старого Оскола.
Подарки получили и тренеры старооскольцев - Николай Булгаков и Михаил Магомедов. Им руководство округа выделило земельные участки под индивидуальную застройку.
"Мы неразделимо связываем наш город с именами спортсменов, прославляющими край, - заявил, поздравляя призеров Олимпийских игр глава городского округа Александр Гнедых. - Я знаю точно - четыре года наших совместных стараний, и мы будем здесь видеть обладателей "золота". Мы продолжим вас поддерживать, болеть за вас и помогать".
В полуфинальном бою в олимпийском Рио в весе до 64 кг Виталий Дунайцев в упорном поединке уступил узбеку Фазлиддину Гаибназарову и завоевал олимпийскую бронзу. А Владимир Никитин (до 56 кг), выйдя в полуфинал, не смог боксировать из-за травмы и автоматически стал бронзовым призером Олимпиады.