Холлоуэй: адаптация к российскому хоккею с каждым матчем за ЦСКА проходит все успешнее

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Канадский новичок московского ЦСКА Бад Холлоуэй считает, что с каждой игрой все больше адаптируется к российскому хоккею и оценивает свое функциональное состояние как хорошее. Об этом форвард сообщил ТАСС.

Во вторник столичный ЦСКА одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а канадский новичок армейцев отметился двумя забитыми шайбами. В трех матчах сезона 28-летний нападающий набрал уже три очка.

"Я до сих пор адаптируюсь к российскому хоккею, многому учусь, однако уже с каждой игрой чувствую себя лучше в игровом плане. Свое функциональное состояние тоже оцениваю как хорошее", - сказал Холлоуэй.

"Что касается игры нашего звена, - продолжил канадец, - то Андрей Светлаков (центральный нападающий в звене. - Прим. ТАСС) - умный молодой хоккеист, спасибо ему за хорошие передачи, вместе мы продемонстрировали неплохие комбинации, которые, надеюсь, будут получаться у нас и впредь. Но нам всем надо еще много работать, чтобы улучшать свою игру".

Также по словам Холлоуэя, он знает силу "Ак Барса", с которым 1 сентября ЦСКА предстоит сыграть домашний матч, и даже знаком с двумя игроками казанского клуба - канадцем Джастином Азеведо и шведом Оскаром Меллером. "Я знаю, что "Ак Барс" - сильная команда, которая несколько лет назад играла в финале Кубка Гагарина (сезон-2014/15. - Прим. ТАСС), но мы готовы ко встрече с ними. От сегодняшней победы не потеряем голову, так что уже с завтрашнего дня мы начнем более детально изучать их игру", - заключил Холлоуэй.

После четырех встреч ЦСКА с девятью очками занимает первое место в Западной конференции, "Нефтехимик" после трех игр с двумя баллами - 12-е место в Восточной.