Российские баскетболисты матчем с боснийцами стартуют в отборе к Евробаскету-2017

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу под руководством Сергея Базаревича стартует в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года матчем против команды Боснии и Герцеговины. Встреча состоится в Перми во дворце спорта "Молот", в котором ранее играл двукратный победитель чемпионатов России - клуб "Урал-Грейт".

В преддверии поединка подопечные Базаревича победили в девяти товарищеских матчах из девяти (в последней встрече были обыграны финны - 80:62). В составе сборной России присутствуют все сильнейшие, включая единственного российского представителя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофея Мозгова. Не помогут российской команде разыгрывающий Алексей Швед (травма стопы) и защитник Виталий Фридзон (травма локтя). В составе боснийцев не сможет сыграть капитан команды и форвард "Милуоки Бакс" Мирза Телетович.

Помимо сборной Боснии и Герцеговины в группе С соперниками российской команды, которая могла и не сыграть в отборе (Международная федерация баскетбола (FIBA) в июле 2015 года дисквалифицировала Российскую федерацию баскетбола, но позднее санкции были сняты), будут шведы. Всего же в отборочном турнире к Евробаскету-2017 примут участие 27 сборных, разделенных на шесть групп по четыре команды и одну - по три (сборные России, Швеции и Боснии и Герцеговины). Впервые в соревнованиях подобного рода примет участие сборная Косова, которая сыграет в группе с командами Украины, Словении и Болгарии.

Соперники сыграют по два матча друг с другом (дома и на выезде), после чего сборные, занявшие первые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. На Евробаскет по итогам турнира 2015 года уже отобрались девять команд, еще четыре сборные выступят без отбора на правах организаторов - команды Турции, Румынии, Финляндии и Израиля.

Сборная России является победителем чемпионата Европы-2007, серебряным и дважды бронзовым призером турнира.

Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.