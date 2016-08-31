НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 17-м номером, одержала победу над представительницей США Луизой Чирико со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде соперницей россиянки станет победитель пары Нао Хибино (Япония) - Кристина Младенович (Франция).

US Open завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.