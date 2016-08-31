Габашвили не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Теймураз Габашвили уступил в первом круге Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В стартовом матче Габашвили проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счетом 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 4 часа 52 минуты.

В следующем раунде соперником Фоньини станет испанец Давид Феррер, "посеянный" на турнире под 11-м номером.

Габашвили впервые с 2012 года не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата США. Тогда россиянин также в пяти сетах уступил бразильцу Рожериу Дутра да Сильве.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.