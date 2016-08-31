Макарова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В стартовом матче Макарова проиграла американке Серене Уильямс, которая "посеяна" на турнире под первым номером, со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась один час четыре минуты.

В следующем раунде соперницей Уильямс станет соотечественница Вания Кинг.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.