Донской проиграл в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В стартовой встрече россиянин проиграл представителю США Стивену Джонсону со счетом 6:4, 6:1, 6:7 (2:7), 3:6, 3:6. Матч продолжался три часа 16 минут. В третьем сете американец отыграл пять матчболов при счете 5:2 в пользу Донского.

Во втором круге Джонсон, "посеянный" на турнире под 19-м номером, встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.