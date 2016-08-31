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Донской проиграл в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
31 августа, 4:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС
В стартовой встрече россиянин проиграл представителю США Стивену Джонсону
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В стартовой встрече россиянин проиграл представителю США Стивену Джонсону со счетом 6:4, 6:1, 6:7 (2:7), 3:6, 3:6. Матч продолжался три часа 16 минут. В третьем сете американец отыграл пять матчболов при счете 5:2 в пользу Донского.

Во втором круге Джонсон, "посеянный" на турнире под 19-м номером, встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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