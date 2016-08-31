Хорват Карлович установил рекорд Открытого чемпионата США по теннису, подав навылет 61 раз

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Хорватский теннисист Иво Карлович 61 раз подал навылет в матче первого круга Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), установив новый рекорд турнира.
В стартовом поединке 37-летний хорват, "посеянный" на турнире под 21-м номером, победил представителя Тайваня Лю Яньсюня со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 52 минуты.
Карлович установил рекорд Открытого чемпионата США, 61 раз подав навылет в одном матче. Предыдущее высшее достижение турнира по количеству эйсов в одной встрече принадлежало голландцу Рихарду Крайчеку, который в четвертьфинале Открытого чемпионата США 1999 года против россиянина Евгения Кафельникова подал навылет 49 раз, что, впрочем, не спасло его от поражения в пяти сетах.
"Я знал, что сделал много эйсов, ведь в некоторых геймах я выигрывал так почти каждое очко, но не предполагал, что это новый рекорд", - сказал Карлович журналистам.
Во втором круге хорват встретится с американцем Дональдом Янгом.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.