Энди Маррей вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге Маррей, "посеянный" на турнире под вторым номером, одержал победу над представителем Чехии Лукашем Росолом со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
В следующем раунде соперником британского теннисиста станет испанец Марсель Гранольерс. Маррей побеждал на турнире в США в 2012 году, когда в финале обыграл серба Новака Джоковича в пяти сетах.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.